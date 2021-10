Si sono appena scambiati nuovamente gli anelli alla presenza di amici e familiari ma sembra che qualcosa nella coppia si sia rotto.

Sono al momento l’unica coppia che è sopravvissuta all’esperimento sociale di “Matrimonio a prima vista” e hanno deciso dopo un anno esatto dalle prime nozze civili celebrate durante il programma di rinnovare le promesse di fronte amici e parenti stretti giunti sul litorale romano per festeggiare con loro.

Parliamo di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, i due sposi romani doc che stanno facendo sognare milioni di follower in tutta Italia grazie a questo amore nato in sordina e pian piano consolidato e cresciuto immensamente. A pochi giorni dalle seconde nozze celebrate lo scorso 18 settembre pare però che ci sia aria di tempesta tra i due, ieri Martina ha rimproverato il marito e ha fatto una richiesta assurda al programma.

LEGGI ANCHE —> “Matrimonio a prima vista 2021”, la 4a stagione parte col botto: chi sono i nuovi protagonisti?

Martina Pedaletti non ce la fa più, lo sfogo social preoccupa

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Eurovision Song Contest 2022: decisa la città italiana che ospiterà l’evento

Sembrava che tra loro ci fosse complicità e armonia ma l’apparenza a volte inganna e anche Martina e Francesco stanno vivendo un momento down nella coppia.

Ne ha dato conferma Martina ieri nella sua pagina Instagram che in alcune stories ha raccontato la realtà dei fatti con Francesco e ha interpellato Real Time, che li ha uniti, per fare qualcosa.

“Buongiorno a tutti, vorrei chiedere a Real Time se si può fare il reso gratuito del marito. Me lo avete dato che si fa sempre male. Vorrei il rimborso o il cambio, questo è goffo, altri due punti sulla mano“.

Nelle stories infatti possiamo vedere Francesco mentre guida l’auto con una fasciatura consistente alla mano destra.

Non ci è stato svelato il motivo dell’infortunio ma non è sicuramente la prima volta che l’autista viene sorpreso dalla consorte con tagli, fasciature e distorsioni. Il programma ascolterà la richiesta di Martina oppure farà finta di nulla? Dal canto suo però c’è anche la richiesta di Francesco: “Il reso per la moglie rompi scatole ci sta?“