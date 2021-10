“Chi se ne importa della finale, io guardo te” Monica Bertini, décolleté in vista: monumentale – FOTO

Il pubblico ha potuto apprezzare la bellezza di Monica Bertini durante il tg di Sport Mediaset in vista della finale di Nations League, Spagna-Francia e della finale per il terzo e il quarto posto vinta dall’Italia

L’affascinante Monica Bertini si è resa anche oggi protagonista del tg di Sport Mediaset in onda su Italia 1 e sul web su TgCom24.

L’occasione è di quelle importanti visto che si giocherà la finale della Nations League tra Spagna e Francia e già si è disputata quella per il terzo e quarto posto tra Italia e Belgio, vinta dagli azzurri per 2-1 con reti di Barella, Berardi su rigore e De Ketelaere.

La conduttrice si è presentata ai telespettatori e sui social con un abitino molto elegante e sensuale allo stesso per la gioia dei suoi follower.

Monica Bertini, il tris di foto per la finale di Nations League

La giornalista sportiva veste con un abitino nero corto incrociato sul seno che le mette in risalto proprio il décolleté generoso, dettaglio molto apprezzato dai suoi ammiratori.

L’affascinante Monica indossa delle scarpe con il tacco argentate e aperte che la slanciano ancor di più evidenziandone la figura sinuosa e perfetta.

I tantissimi seguaci su Instagram si sono sbizzarriti nel commentare i suoi tre scatti con apprezzamenti di ogni sorta anche molto sentiti come quello di un utente che scrive: “Chi se ne importa della finale, io guardo te”.

Si immagina anche perché la Nazionale italiana abbia già giocato oggi alle 15 conquistando il gradino più basso del podio, non riscendo arrivata a battersi per il primo posto. La squadra allenata da Roberto Mancini non perdeva da 37 partite, la sconfitta è arrivata contro la Spagna di Luis Enrique.

Tuttavia a far contenti i tifosi ci ha pensato la bella Monica con la sua professionalità e il fascino che la contraddistinguono. Prima di approdare a Mediaset la giornalista sportiva ha avuto un’esperienza nel 2014 a Sky, come uno dei volti del tg di Sky Sport24.