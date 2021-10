Nunzia De Girolamo: l’ex ministra è in vena di festeggiare. Il motivo è speciale

Nunzia De Girolamo e non solo. Due artisti celebri, nati entrambi nella giornata odierna: miti di oggi che ricoprono di diritto un posto nella storia e nella cultura

Nata il 10 Ottobre 1975, compie oggi 46 anni Nunzia De Girolamo.

L’ex politica originaria di Benevento è stata deputata per due legislature e ha ricoperto la carica di Ministro delle politiche agricole alimentari durante il governo Letta. Nunzia De Girolamo ha successivamento dato uno scossone inaspettato alla sua carriera e dal 13 febbraio 2021, ha debuttato come presentatrice televisiva in Rai, prendendo le redini del programma “Ciao Maschio” che tocca temi di attualità con dialoghi a cuore aperto con uomini del panorama politico, artistico, sportivo e non solo.

Non è stata la sua prima volta sul piccolo schermo. In passato è stata opinionista e inviata a “Non è l’Arena”, programma condotto da Massimo Giletti. É stata inoltre concorrente della quattordicesima edizione del talent show “Ballando con le stelle”, in tandem con il maestro Raimondo Todaro.

Eletta dal pubblico come sex symbol, è sposata dal 2011 con l’ex ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia.

Nunzia De Girolamo condivide la data del compleanno con una famosa showgirl

