Ragazza precipita dal balcone di casa del fidanzato e muore: è giallo

Una ragazza di 30 anni è morta a Potenza nella notte tra venerdì e sabato precipitando dal balcone della casa del fidanzato. Indagini in corso.

Giallo a Potenza, dove una ragazza di soli 30 anni è deceduta nella notte tra venerdì e sabato. La 30enne, stando alle prime ricostruzioni, si trovava in casa del fidanzato quando improvvisamente sarebbe precipitata dal balcone: un volo di diversi metri che non le ha lasciato scampo. A lanciare l’allarme proprio il compagno. Sul posto sono arrivati i soccorritori che non ha potuto far nulla per la ragazza. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire i contorni di quanto accaduto.

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre, una ragazza ha perso la vita a Potenza in circostanze ancora da determinare.

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, Dora Lagreca, 30enne originaria della provincia di Salerno, aveva trascorso la serata in giro per il capoluogo lucano insieme al fidanzato per poi recarsi a casa di quest’ultimo, un appartamento al quarto piano di un palazzo, nel quartiere Aurora. Qui, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, la giovane è precipitata dal balcone dell’abitazione e, dopo un volo di circa 12 metri, ha impattato al suolo.

Il fidanzato ha immediatamente chiamato i soccorsi che si sono precipitati sul posto. Purtroppo, per la 30enne era ormai troppo tardi: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

I carabinieri del capoluogo lucano hanno immediatamente avviato le indagini ed hanno ascoltato il fidanzato della ragazza per chiarire quanto accaduto. In tal senso, riportano i colleghi di Fanpage, è stata disposta l’autopsia sulla salma che verrà eseguita nei prossimi giorni.

Intanto sui social sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio ed in ricordo di Dora pubblicati da amici, familiari e conoscenti.