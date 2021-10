Sabrina Salerno ha infiammato anche questa domenica di ottobre con una serie di fotografie da applausi: la sua bellezza e la sua sensualità fanno impazzire tutti.

Sabrina Salerno, con la sua sensualità e la sua bellezza impressionante, continua a far scalpore sui social network. Da più di 40 anni, la nativa di Genova conquista i riflettori con il suo corpo meraviglioso e le sue curve da infarto. Oggi, probabilmente, l’artista ha un fisico sbalorditivo e i segni dell’età non sono per niente visibili: ricordiamo che la Salerno pratica vari tipi di allenamenti, tra cui la durissima pole dance.

In questa domenica di ottobre, Super Sabrina ha visitato alcune zone meravigliose di Roma. Nella capitale d’Italia, la cantante non poteva non fare magnifiche fotografie. Il post che ha pubblicato poco fa ha già raccolto numerosi consensi: scorrendo le immagini si nota anche una presenza inaspettata.

Sabrina Salerno, la maglia aderente mette in risalto le forme: uno schianto

Sabrina, questo pomeriggio, ha condiviso una serie di fotografie da urlo: la cantante ha trascorso un’incantevole giornata visitando le bellezze di Roma. Nella prima immagine, la cantante è appoggiata con delicatezza ad un muretto e osserva l’obiettivo con uno sguardo intenso e sexy.

Nella seconda immagine, la Salerno fa vedere qualcosa di più del suo incredibile outfit e assume una delle sue celebri pose. La maglia così aderente mette in risalto il suo lato A da fantascienza. “Donna prorompente”, ha scritto un utente che ha cercato di descrivere l’artista con una sola parola. C’è spazio anche per vedere suo figlio, che sta crescendo sempre di più.

La settimana prossima partirà finalmente ‘Ballando Con le Stelle’. La 53enne farà coppia con Samuel Peron: gli allenamenti sono già partiti e tra i due c’è grande feeling.