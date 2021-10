“Sempre stilosa” Miriam Leone, la miss con quel panorama lascia tutti senza fiato – FOTO

Miriam Leone propone uno scatto che è il trionfo della bellezza: panorama da sogno e lei, più stilosa che mai.

Eletta dai fans come “La Miss più bella di sempre”, continua il periodo magico per Miriam Leone. La splendida miss originaria di Acireale (Catania) porta avanti progetti lavorativi che la vedono sempre protagonista. L’attrice – ma anche modella per numerosi brand, vedasi di recente Dior – si trova in questo periodo impegnata in tutta la penisola per la promozione della sua ultima pellicola, protagonista insieme a Stefano Accorsi.

“Marilyn ha gli occhi neri” il film commedia la cui uscita è prevista per il 14 ottobre. Abbandonato il rosso per esigenze di copione, la Miriam bionda piace e non poco anche se in molte vedono nel rosso quel tocco distintivo che la rende unica.

Miriam Leone, il panorama lascia senza fiato

“Ritrovamenti…a Scicli in un giorno di prima primavera, il giorno in cui abbiamo deciso che ci saremmo sposati lì…” l’attrice 36enne condivide un ricordo sul web, un momento per lei particolare ovvero quando la coppia ha deciso di sposarsi. Nonostante la Leone sia molto attaccata alla sua terra d’origine – l’hashtag #accussì è ormai la sua firma sotto ogni post – lo stupore dei luoghi della sua regione continua e questo scatto lo esprime chiaramente.

Si trova a Scicli, un paese suggestivo dove poi la coppia si è giurato amore eterno. L’ex Miss è super coperta: stivaloni, abito lungo sulle tonalità del marrone e poi oltre la mascherina una sciarpa con frange che le avvolge la testa come se fosse uno scialle. “Sempre stilosa” urla il web.

Gli apprezzamenti sono tanti così come gli emoji a forma di cuore che vengono inviate all’artista in maniera super generosa.

Il momento delle nozze è stato virale sul web, i fans pazzi di Miriam le hanno fatto sentire tutto il proprio affetto e poi le appassionate di moda non si sono persi alcun dettaglio; vestita Dior la Leone era semplicemente sublime.