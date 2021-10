“Un Posto al Sole” anticipazioni 11 ottobre: Michele affronta Silvia

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole. Michele ha seguito Silvia e l’ha scoperta insieme a Giancarlo: è arrivato il momento della resa dei conti

Anticipazioni della prima puntata della settimana di Un Posto al Sole. Si avvicina sempre di più il battesimo del piccolo Federico, perché Clara ha deciso di seguire il consiglio di Patrizio e di organizzare nonostante Alberto le avesse chiesto di aspettare ancora un po’. Nell’ultimo episodio abbiamo visto Patrizio bussare alla porta di casa di Alberto per affrontarlo. Queste continue tensioni tra i due uomini fanno sentire Clara in una posizione davvero difficile: è arrivato il momento di far sentire la propria voce.

Un Posto al Sole anticipazioni della prossima puntata

Michele ha deciso di seguire Silvia dopo dei sospetti improvvisi che gli sono venuti da un momento all’altro. Non ha capito niente per settimane intere, ma nell’ultimo episodio ha cominciato a collegare i pezzi. Quando ha saputo che Silvia gli aveva mentito e che non aveva davvero un appuntamento con il suo fornitore, ha ripensato ad una serie di cose, di scuse strane che gli ha detto Silvia negli ultimi tempi e ha deciso di andare a fare un giro nella zona in cui casualmente l’ha incontrata l’ultima volta quando lei disse di dover andare dal parrucchiere. Ed è proprio lì che l’ha vista insieme a Giancarlo, intenta a scambiarsi dei dolci baci proprio in mezzo alla strada. Adesso è arrivato il momento per Michele di parlare con sua moglie e di affrontarla una volta e per tutte.

Viviana non riesce a rassegnarsi all’idea che Filippo voglia ritornare con Serena e recuperare i rapporti con la sua famiglia: tenterà un’ultima mossa disperata o deciderà di lasciarlo andare?