“Hai fatto sbadigliare anche quì”, Valentina Vignali il bikini al limite della censura, uno spettacolo per cuori forti: che fisico – FOTO

Valentina Vignali riempie di gioia i cuori dei followers con uno scatto al limite della censura. Un fisico da arresto cardiaco.

La showgirl e cestista professionista, Valentina Vignali ha lasciato ancora una volta il segno con una bellezza che riempie i cuori di gioia.

Durante il percorso professionale, Valentina ha imparato a gestire da sola le circostanze e le difficoltà. Ad oggi è tra le dive dello spettacolo più acclamate d’Italia. Quando lo spettacolo sul pavimento da gioco è fermo ai box, lei si dedica spesso ad affinare le “armi” di una bellezza encomiabile, coltivando la passione della moda.

Protagonista di diverse passerelle artistiche, la Vignali si è guadagnata la stima dei fan a colpi di eleganza e classe ultra raffinata. Non a caso sul proprio profilo Instagram, la cestista dell'”Azzurra Basket” vanta oltre 2,4 milioni di seguaci, estasiati da un fascino afrodisiaco, paragonabile ad una dea dell’Olimpo greco.

Andiamo a vedere nel dettaglio lo scatto dell’ultima ora che ha convinto tutti i followers a puntare decisi su di lei, per un fine weekend di “fuoco”

La cestista più famosa d’Italia infiamma Instagram con un fisico da “medaglia d’oro”

