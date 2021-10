Adriano Celentano, sei dettagli sulla sua vita che nessuno conosce. Alcuni sono davvero piccanti

Adriano Celentano è uno dei personaggi più conosciuti dal pubblico italiano, ma cosa non sappiamo sul cantante? Scopriamo alcune curiosità

Adriano Celentano è uno degli artisti più noti e conosciuti del panorama musicale italiano, le sue canzoni sono ascoltate in tutto il mondo ed il suo talento va oltre.

Cantante, attore, regista, il molleggiato nel corso della sua carriera ha dato tanto al pubblico italiano che ancora oggi lo segue con ammirazione. Ci sono tante cose che però non sappiamo su di lui, in particolare sei curiosità.

GUARDA QUI>>Enrico Papi colpito e affondato, non è un buongiorno per il conduttore

Adriano Celentano, sei cose rimaste nascoste

View this post on Instagram Un post condiviso da Adriano Celentano (@adriano_celentano_life)

GUARDA QUI>>Rosita Celentano, scatto tenerissimo in dolce compagnia. Fan emozionati – FOTO

Nonostante la sua grandiosità e notorietà, ci sono sei aspetti del molleggiato che non conosciamo e che sono rimasti fino ad oggi nascosti.

Iniziamo:

Il ragazzo della Via Gluck è una canzone che riprende una parte della sua vita. La via Cristoforo Gluck 14 è quella dove nacque Adriano. Il palazzo dove il cantante ha vissuto c’è ancora ed è color grigio e nocciola.

è una canzone che riprende una parte della sua vita. La via Cristoforo Gluck 14 è quella dove nacque Adriano. Il palazzo dove il cantante ha vissuto c’è ancora ed è color grigio e nocciola. Elvis Presley è da sempre un mito per il molleggiato. Proprio per questo amore incondizionato, il giovane Celentano fondò una band dal nome di Rock Boys insieme a 4 suoi amici.

è da sempre un mito per il molleggiato. Proprio per questo amore incondizionato, il giovane Celentano fondò una band dal nome di Rock Boys insieme a 4 suoi amici. Fin da bambino, Adriano Celentano è appassionato di orologi, infatti quando era piccolo ha anche lavorato come orologiaio.

infatti quando era piccolo ha anche lavorato come orologiaio. Quando si presentò al Festival di Sanremo, in coppia con il cantante sammarinese Little Tony , cantando 2 4 mila baci scandalizzò tutti. Celentano voltò le spalle, girandosi solo dopo il cambio di tempo dell’orchestra.

, cantando scandalizzò tutti. Celentano voltò le spalle, girandosi solo dopo il cambio di tempo dell’orchestra. Il suo brano Priencolinensinainciusol, pubblicato il 3 novembre 1972 nell’album NOSTALROCK, è ritenuto dal cantante come il primo rap italiano.

Già nel 1960, Adriano Celentano fece una comparsa, interpretando se stesso con un’esibizione in un locale romano. Stiamo parlando del famoso film di Federico Fellini La dolce vita. La prima di una lunga serie.

Adriano Celentano è un’icona per l’Italia. Le sue canzoni, i suoi spettacoli e la sua vita privata, per quello che si conosce, affascinano ancora oggi il pubblico che non smette di seguirlo, ammirarlo e supportarlo.