Almeno 16 morti nell’incidente aereo in Tatarstan: a bordo paracadutisti

La tragedia si è consumata alle 9:23 nella Repubblica del Tatarstan, in Russia: a bordo vi erano 23 occupanti.

Tragedia nella Repubblica del Tatarstan, in Russia, dove un areo si è schiantato provocando almeno 16 morti. Al momento dell’incidente il velivolo trasportava a bordo 23 occupanti, la maggior parte paracadutisti. Lo ha riferito il Ministero della Salute del Paese, la cui dichiarazione precisa l’orario alle 9:23 locali. Secondo quanto si apprende dalla fonte ufficiale citata dai notiziari l’aeromobile in questione è un Let L-410 Turbolet, aereo a corto raggio di produzione ceca adibito al trasporto passeggeri. L’informazione collima con la nota dei funzionari russi, i quali hanno precisato ai media il numero dei sopravvissuti: il bollettino conta almeno 6 feriti in “condizioni molto gravi”.

“Sei persone sono state salvate mentre sedici sono state trovate senza alcun segno di vita.”, ha confermato su Telegram il ministero russo per le situazioni di emergenza.

Dinamiche e cause dell’incidente L-410: guasto al motore

Si arresta a 16 vittime il bollettino dell’incidente aereo di questa domenica (10 ottobre). Al momento dello schianto, il velivolo a corto raggio, che stava trasportando paracadutisti civili nella Russia centrale, ha colpito un camioncino con la sua ala e si è ribaltato: la violenza dell’impatto è stata tale da spezzare la struttura in due. Il drammatico evento è avvenuto alle 09:23 (06:23 GMT) nei pressi della città di Menzelinsk, nella Repubblica del Tatarstan, nel Distretto Federale del Volga.

Secondo le primissime ricostruzioni riportate dalle autorità locali, l’aeromobile, prodotto nella Repubblica Ceca e di tipo L-410, è precipitato una ventina di minuti dopo il decollo. Stando alla fonte ufficiale, l’equipaggio aveva identificato un guasto al motore. La ricostruzione trova ampia risonanza nella testimonianza del leader del Tatarstan Roustam Minnikhanov che ha personalmente assistito alla scena: “Raggiunta l’altitudine di 70 metri, i piloti hanno chiesto un atterraggio di emergenza dopo aver riscontrato un anomalia nel motore sinistro.”, ha precisato al media pubblico Rossiya 24.

Il dispositivo apparteneva all’organizzazione paramilitare DOSAAF, la Società di volontariato per l’assistenza all’esercito, all’aeronautica e alla marina, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Interfax. Le immagini diffuse dal ministero delle Situazioni di emergenza confermano che la struttura dell’aeromobile è stata effettivamente recisa in due. I sopravvissuti erano seduti alla coda dell’aereo: i sei paracadutisti erano gli unici a indossare i caschi di sicurezza, ha precisato alla TASS l’istruttore del club aerospaziale locale Oleg Chiporov.

Il Comitato investigativo russo, responsabile dei principali casi nel Paese, ha annunciato l’avvio all’inchiesta per violazione delle regole di sicurezza e funzionamento del trasporto aereo.

Nelle regioni isolate della Russia le condizioni meteorologiche sono spesso estreme e imprevedibili: non è raro che il Paese diventi teatro di incidenti aerei.

Fonte The Guardian