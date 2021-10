“Sei stupenda” Antonella Elia, sorride e incrocia le gambe: sul web si accende il desiderio – FOTO

Antonella Elia più bella che mai su Instagram, le sorride allo scherzo ed i suoi follower sognano ad occhi aperti

È senza dubbio lei una delle più belle di Instagram in questi ultimi tempi. È come se avesse ritrovato quel vigore che aveva quando era ancora una ragazzina e così piace a più non posso. Antonella Elia non sente il peso del tempo che passa e vive una nuova gioventù.

Dopo l’esperienza al “Grande Fratello Vip” prima come concorrente e poi come opinionista, la sua presenza, in tv ma anche sui social, è diventata sempre più richiesta. Lei sta bene, si vede e ogni giorno sembra che ci sia una nuova rinascita.

NON PERDERTI ANCHE — > “Tu sei un grande love”, Valentina Ferragni carosello di FOTO esplosive: nella città degli innamorati è super sexy in rosa

Antonella Elia in rosso, regina di seduzione: FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI ANTONELLA ELIA VAI SU SUCCESSIVO