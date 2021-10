“Ballando con le stelle”, il colpo di Milly Carlucci: straordinario ospite per la prima puntata

Sabato 16 ottobre riparte “Ballando con le stelle” e per la prima puntata Milly Carlucci ha voluto sorprendere il pubblico con un ospite davvero speciale

Quasi tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle che avrà inizio sabato 16 ottobre. Tra polemiche, abbandoni, smentite e indiscrezioni, Milly Carlucci è comunque riuscita nell’impresa di assicurarsi un cast davvero promettente. Ma i vip in gara non saranno gli unici protagonisti e alle loro esibizioni ogni puntata se ne aggiungerà una piuttosto speciale. Per il primo appuntamento la conduttrice ha voluto come ballerino per una notte un pilastro della televisione italiana. Scopriamo di chi si tratta.

Chi sarà il ballerino per una notte della prima puntata di “Ballando con le stelle”

L’indiscrezione era già stata diffusa ma è stata confermata dalla padrona di casa, Milly Carlucci, nel corso dello speciale dedicato alla trasmissione tenuto da Mara Venier a Domenica In. Come da tradizione ogni puntata avrà un “ballerino per una notte“, ovvero un ospite d’eccezione che si cimenterà in un’esibizione fuori gara.

Per la prima puntata è stato scelto un pilastro della televisione italiana: Pippo Baudo. Il celebre conduttore sarà celebrato e omaggiato anche in seguito all’onorificenza ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A tutti gli effetti Baudo è il 301esimo Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della nostra Repubblica, un riconoscimento legato al suo lavoro e alla sua professionalità. L’ospitata a Ballando con le stelle gli darà modo di celebrare insieme al pubblico di Rai 1 questo importante traguardo.

Ricoprendo il ruolo di “ballerino per una notte” il celebre conduttore dovrà scendere in pista ed esibirsi in un ballo pensato per l’occasione. Un momento che si prospetta già piuttosto speciale e che terrà incollato il pubblico allo schermo.

Pochi giorni ormai alla partenza di una delle trasmissioni più amate e seguite, che tornerà a occupare il suo posto nel sabato sera del palinsesto di Rai 1.