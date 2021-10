“Settimana di flop”, Barbara D’Urso: la questione è grave. Lei reagisce in modo inaspettato – FOTO

Barbara D’Urso è stata a lungo criticata dai suoi stessi follower su Instagram per una questione gravissima che la riguarda: la reazione della conduttrice napoletana

La conduttrice di “Pomeriggio Cinque” ha condiviso una serie di foto come se fosse una vera influencer e qualcuno le ha consigliato anche di diventarlo sul serio. Il motivo è chiaro ai suoi follower ma sembra che a lei invece non importi.

Il programma televisivo di Barbara D’Urso infatti sta subendo un calo esponenziale, complice anche la concorrenza della Rai durante i pomeriggi nei giorni feriali. Nella stessa fascia oraria infatti va in onda anche Alberto Matano con il suo “La vita in diretta”, che surclassa totalmente “Pomeriggio Cinque” della rivale napoletana.

Barbara D’Urso, la reazione alle critiche della conduttrice

View this post on Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbarella nazionale reagisce con il sorriso sulle labbra alle critiche e a quello che molti utenti di Instagram hanno definito una “settimana di flop“, riferendosi ai dati relativi agli ascolti televisivi.

Sembra che niente la turbi nemmeno l’evidente calo dell’indice di gradimento dei telespettatori di Canale 5. Qualcuno ha anche detto che siccome le hanno “dimezzato i programmi in TV adesso può mostrare vestitini e scarpe, facendosi fotografare su Instagram”. Insomma sono quasi tutti contro di lei.

Resta però uno scampolo di ammiratori che ancora la sostengono e le fanno i complimenti per le immagini sui social network. La D’Urso si è fatta immortalare con una gonna blu lunga fin sopra al ginocchio, una maglietta bianca trasparente da cui si intravede il generoso lato A, scarpe con il tacco argentate e una borsetta rossa.

Come didascalia alla serie di foto la conduttrice ha scritto: “Pronta per una nuova settimana”, e il solito “con il cuore”, con l’augurio che magari questi giorni possano rappresentare per lei e “Pomeriggio Cinque” una rinascita per quanto riguarda i dati sugli ascolti.