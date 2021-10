“Beautiful”, anticipazioni puntata 11 ottobre: la scoperta scioccante

Beautiful, anticipazioni 11 ottobre: Hope e Thomas credono che Liam stia esagerando, ma lui non si arrende e fa una scoperta.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Liam e Thomas trovarsi in disaccordo riguardo alla relazione tra Finn e Steffy. Mentre lo Spencer pensa che il dottore stia usando la ragazza (al momento in evidente stato confusionale), il Forrester crede che l’altro sia solo geloso di sua sorella e che voglia riconquistarla nonostante sia sposato con Hope. La questione è arrivata alle orecchie di Ridge, che sembra piuttosto preoccupato per sua figlia. Nel frattempo il dottor Finnegan si è difeso dalle insinuazioni di Liam: è vero che lui e Steffy sono stati molto vicini negli ultimi tempi, ma questo non sta assolutamente intaccando la sua professionalità.

Beautiful, anticipazioni 11 ottobre: Liam trova le pasticche di Steffy

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam discuterà ancora con Hope e Thomas. I due gli consiglieranno di lasciare andare Steffy e di permetterle di essere felice con Finn. Hope, in particolare, si preoccuperà per l’attaccamento dello Spencer alla Forrester. Liam tuttavia non si darà per vinto e andrà nuovamente a casa di Steffy alla ricerca di una prova che confermi la sua teoria.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Liam troverà infine quello che stava cercando. Lo Spencer rinverrà infatti le pasticche che Vinny ha consegnato a Steffy tramite Thomas. La Forrester, anche se messa con le spalle al muro, negherà di avere una dipendenza e si scaglierà contro l’ex marito.

La prossima puntata di Beautiful andrà dunque in onda lunedì 11 ottobre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione!