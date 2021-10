“Blackout su Instagram”, Federica Nargi manda tutto in in tilt. La gonna è troppo corta e non copre FOTO

L’ex velina mora splende sul web e con una posa impeccabile e uno sguardo infallibile accende le fantasie degli utenti.

Federica Nargi è rimasta nella memoria degli spettatori come una delle veline more più amate e apprezzate nella storia del tg satirico dove ha condiviso il ”bancone” insieme alla sua collega e amica Costanza Caracciolo.

In questi giorni è tornata alla ribalta grazie alla sua partecipazione a ”Tale e Quale Show’‘, il programma di Carlo Conti in onda ogni venerdì su Rai Uno dove si cimenta ad ogni puntata con doti da vera performer.

Nonostante le critiche ricevute, Federica continua a mettere tutto l’impegno possibile nelle sue esibizioni, supportata anche dal suo compagno Alessandro Matri, sempre in prima fila negli studi Dear di Roma.

Federica Nargi: “Un sole che splende”

In questo scatto la bella Nargi indossa un cappotto con un dolcevita arancione, colore che le sta alla perfezione e che risalta il suo incarnato scuro.

La bellissima ex velina sfoggia le sue gambe lunghe e sensuali che diventano le protagoniste dello scatto.

”Plusultra”, “Incantevole”, “Sei la perfezione”, sono solo alcuni dei commenti ricevuti sul suo profilo Instagram che conta la bellezza di 3,8 milioni di followers.

Federica ha trascorso l’estate a Formentera come fa ogni anno, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici. La coppia Matri-Nargi, infatti, è abituata a vivere l’estate a 360 gradi e quando arriva l’autunno sicuramente cambiano gli outfit e tornano le vecchie abitudini.

Ma come resistere a tanta bellezza? Impossibile rispondere a questa domanda , lo sanno bene gli utenti che non riescono a distogliere gli occhi da ogni foto della bella Federica.

Un tripudio di like e commenti per la bellissima modella e showgirl romana. Uno scatto da veri applausi che ha mandato in tilt il social network più amato dagli internauti.