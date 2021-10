Calciomercato Inter, nel mirino un centrocampista della Serie A

L’Inter segue ancora il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, e studia una formula per portarlo a Milano durante la sessione di calciomercato invernale.

Le dirigenze dei club stanno valutando quali mosse mettere in atto, sia in entrata che in uscita, durante il prossimo mercato invernale. Tra queste anche l’Inter, il cui obiettivo principale sembra essere quello di puntellare la linea mediana della rosa di Simone Inzaghi. Tra i nomi sui taccuino nerazzurro rimane Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari. I vertici del Biscione stanno studiando le mosse per portare a Milano già a gennaio il calciatore classe 1995.

Calciomercato Inter, la dirigenza lavora per rinforzare il centrocampo: l’obiettivo è Nandez

Il prossimo rinforzo dell’Inter potrebbe essere Nahitan Nandez, il giocatore del Cagliari che i nerazzurri seguono già da tempo.

Nandez, difatti, era finito nel mirino della società meneghina nei mesi scorsi e sembra che vi sia stato anche un tentativo di chiudere la trattativa, poi non andata in porto. Il Biscione, però, sembra non aver abbandonato la pista e sarebbe intenzionato, secondo quanto riporta la redazione de La Gazzetta dello Sport, a provare un nuovo assalto già a gennaio.

Leggi anche —> Belotti, avviate le trattative con una Big di Sere A: i dettagli dell’offerta

Il patron del club sardo, Tommaso Giulini, non farà sconti: la richiesta per lasciar partire il centrocampista uruguaiano rimane di 30 milioni di euro. Per questa ragione, Beppe Marotta&Co. stanno studiando una formula per convincere il presidente del Cagliari e soddisfare le sue richieste. L’ipotesi, secondo La Gazzetta dello Sport, è quella di un’operazione a lungo termine, in stile Locatelli alla Juventus, attraverso un prestito oneroso con riscatto da esercitare dopo 18 mesi. Nell’affare potrebbe essere inserita anche una contropartita tecnica: Martin Satriano, attaccante talentuoso dell’Inter classe 2001 che in passato era finito nei radar proprio del Cagliari.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, per l’attacco si pensa ad un top player: via Morata o Dybala?

In caso di mancato arrivo di Nandez, Marotta sta studiando altri profili per la mediana nerazzurra. In lista ci sono anche Corentin Tolisso, francese in forza al Bayern Monaco che potrebbe arrivare a parametro zero considerato il suo contratto in scadenza a giugno, e Harry Winks, classe 1996 in uscita dal Tottenham.