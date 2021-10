Claudia Ruggeri in costume da bagno, la nuova foto fa impazzire il pubblico di Instagram! Ma oltre a questo c’è di più.

Claudia Ruggeri è diventata famosa per essere stata la bella Miss Claudia, in onda su Canale 5 nei salotti di “Avanti un altro”. Sebbene sia conosciuta sopratutto per la sua bellezza, in realtà la ragazza è anche una studentessa di psicologia (come racconta nella sua bio di Instagram) appassionata di criminologia. Sicuramente Claudia ha saputo utilizzare a suo favore l’incredibile bellezza e il fisico perfetta, e spesso lavora sui social. I suoi post mandano in visibilio tutti i suoi fans!

Claudia Ruggeri incanta tutti, ma lei è innamorata di un uomo speciale!

L’ultima foto pubblicata da Claudia Ruggeri su Instagram ha lasciato i suoi followers uomini senza parole. La ragazza ha pubblicato una fotografia probabilmente scattata quest’estate, che la ritrae sdraiata tra le onde del mare. I toni in bianco e nero dello scatto donano al tutto una sfumatura vintage molto dolce, e infatti sotto il post i fans le hanno lasciato parecchi commenti d’apprezzamento.

Non tutti lo sanno, ma Claudia Ruggeri è fidanzata con il cognato di Paolo Bonolis! La studentessa e Marco Bruganelli si sono conosciuti durante un’edizione di “Domenica In” condotta proprio da Paolo Bonolis, sposato con la sorella di Marco, Sonia. “Un pomeriggio durante le prove stavo piangendo perchè il mio ragazzo mi aveva lasciato” ha raccontato Claudia. Marco l’avrebbe notato e si sarebbe subito avvicinato a lei, ma inizialmente Claudia ha cercato di respingerlo. “Lasciami in pace, nemmeno ci conosciamo. Vedi che sto male e fai il cascamorto” ha raccontato di aver detto. Le cose sarebbero improvvisamente cambiate durante una cena organizzata tra colleghi, quando Claudia e Marco si sono rivisti e hanno deciso di iniziare a uscire insieme.

Claudia è nata il 22 ottobre del 1983 a Roma. Tra poco compirà 38 anni e nella sua carriera televisiva vanta partecipazioni a “Domenica In”, “Ciao Darwin”, “Chiambretti c’è” e “Avanti un’altro”.