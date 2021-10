Elisa Isoardi, l’espressione è preoccupante: nessuno si aspettava un simile annuncio… – FOTO

Elisa Isoardi ha condiviso nelle sue Instagram Stories una foto mentre fa un importante annuncio: i dettagli

La conduttrice televisiva Elisa Isoardi non sta più nella pelle. È un momento molto propizio per lei che starebbe per buttarsi in una nuova avventura televisiva o almeno tutti gli indizi porterebbero a un nuovo show culinario itinerante.

Nelle ultime settimane infatti la bella conduttrice ha condiviso nelle sue Instagram stories e nel feed video e scatti che la ritraevano insieme a vari chef in location differenti lungo la Penisola italiana.

TI POTREBBE INTERESSARA ANCHE -> “Settimana di flop”, Barbara D’Urso: la questione è grave. Lei reagisce in modo inaspettato – FOTO

Elisa Isoardi, la foto che svela un’importante novità

TI POTREBBE INTERESSARA ANCHE -> Elisabetta Canalis in slip e canotta: schiaffeggiata dove fa più male. Il VIDEO a luci rosse

Nello scatto in questione Elisa è al computer e augura un buon lunedì a tutti i suoi fan con queste parole: “Ciao belli! Fa freddo fuori? Stamattina ho scritto un po’… Mi trucco e vado a pranzo”. Cosa avrà redatto di bello l’affascinante conduttrice? L’inizio di un’autobiografia o un libro oppure un’idea per il prossimo programma? Non è dato (ancora) saperlo.

Nel frattempo si prepara a quello che potrebbe essere un nuovo cooking show in giro per l’Italia. È stata infatti prima a Napoli, dove nella storica pizzeria “Gino Sorbillo” ha aiutato i pizzaioli a impastare e condire una pizza Margherita a forma di cuore.

Successivamente è stato il turno di Roma, qui la Isoardi ha preparato insieme agli chef un delizioso piatto di spaghetti agli scampi, che avevano proprio un bell’aspetto. Si è diretta poi a Bologna, dove, naturalmente è stata la volta dei tortellini fatti a mano immersi in un brodo di carne.

Infine l’è toccato cucinare in un ristorante orientale di Norcia dove ha preparato il “Ramen fatto con una pasta a base di funghi, spinacino saltato con olio di sesamo tostato, rotolino di maiale di Norcia e consommé di osso di maiale”, spiega la stessa Elisa a margine di uno scatto sui social.

Insomma ci sarebbero tutti i presupposti per una nuova trasmissione con i fiocchi e i suoi seguaci non aspettano altro.