Enrico Papi colpito e affondato, non è un buongiorno per il conduttore

Chi ha vinto la gara di share e ascolti nella serata del 10 ottobre 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel dei programmi e film

Anche quella del 10 ottobre 2021 è stata una serata all’insegna del divertimento per il pubblico italiano che ha avuto la possibilità di seguire diversi programmi e film. A partire dal pomeriggio con un nuovo appuntamento con Mara Venier alla guida di “Domenica In” su Rai 1, per poi arrivare alla Nations League Spagna- Francia in prima serata sempre sullo stesso canale.

Su Canale 5 invece i telespettatori hanno potuto seguire un’altra puntata di “Scherzi a parte”. Scopriamo chi ha vinto la gara di share e ascolti.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 10 ottobre?

A vincere la gara di share e ascolti è stato Rai 1 con la partita Nations League, precisamente la finale Spagna-Francia ha interessato 5.416.000 spettatori pari al 22.9% di share, nel primo tempo 5.334.000 – 22%, nel secondo tempo 5.493.000 – 23.7%; pre e post partita a 3.116.000 spettatori e il 14.8%.

La seconda posizione spetta a “Scherzi a parte”, Enrico Papi ha conquistato 2.932.000 spettatori con uno share del 15.2%, presentazione 3.184.000 – 13.1% di share.

Scopriamo insieme quali sono i dati degli altri programmi e film che hanno fatto compagnia al pubblico italiano:

Rai2: N.C.I.S. Los Angeles 1.232.000 spettatori, 5.1% di share, N.C.I.S. New Orleans 1.020.000 spettatori, 4.4% di share e Clarice 530.000 spettatori e il 2.9% di share.

Italia1: Viaggio nell’isola misteriosa 1.148.000 spettatori, 5.1% di share.

Rai3: “Che Tempo Che Fa” 2.790.000 spettatori, 11.5% di share e “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” 1.857.000 spettatori con il 9.7% di share.

Rete4: “Controcorrente” 836.000 spettatori con il 4.2% di share.

La7: Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi 443.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Tv8: “MasterChef” 565.000 spettatori con il 3.1% di share.

Nove: Il vento del perdono 373.000 spettatori con l’1.8% di share.

Questa sera andrà in onda un altro episodio di I bastardi di Pizzofalcone- nozze con Alessandro Gassman su Rai 1, su Canale 5 un’altra puntata del reality “Grande fratello vip”. E voi avete già deciso cosa seguire?