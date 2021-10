Festival del cinema di Roma: Lorenzo Tiberia tra i selezionati – FOTO

Lorenzo Tiberia presenta in anteprima mondiale ad Alice nella Città – Festa del Cinema di Roma il cortometraggio Tutù

Sta per iniziare il Festival del cinema di Roma che come ogni anno presenterà vari ospiti con i loro lavori straordinari. L’evento si svolgerà nella Capitale e avrà luogo dal 14 al 24 ottobre 2021.

Ad affiancare la manifestazione culturale ci sarà un altro evento Alice nella Città, sezione autonoma e parallela. Tra le opere selezionate fuori concorso c’è anche Tutù, il delicato e intenso cortometraggio di Lorenzo Tiberia, già regista del corto pluripremiato La regina si addormenta dove vuole e creator di diversi filmati di successo sul web con la sua Actual Production.

Lorenzo Tiberia presenta Tutù

Tutù è un cortometraggio che analizza il delicato tema dell’anoressia attraverso la storia di due giovanissime ballerine. L’autore, come già accennato, è Lorenzo Tiberia ed il progetto è stato prodotto da Prem1ere Film in collaborazione con il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Bisceglie.

“Nel precedente cortometraggio affrontavo la tematica degli abusi sugli anziani nelle case di riposo, in Tutù viene esplorato il tema dei disturbi alimentari come l’anoressia, che colpisce purtroppo tante giovani ragazze e tanti ragazzi. – ha dichiarato il regista – Come regista cerco di dare voce a storie che possano sensibilizzare su importanti tematiche sociali”.

Lorenzo Tiberia: chi è il regista?

Lorenzo Tiberia è un attore, regista e sceneggiatore italiano. Molto seguito e attivo sui social dove vanta di più di quarantamila follower e supera le venti milioni di visualizzazioni. E’ il fondatore del gruppo Actual. Ha realizzato spot pubblicitari e branded content per grandi aziende e ha partecipato alla creazione di promo per film e serie in uscita delle maggiori società di distribuzione cinematografica quali Disney, Netflix, Vision Distribution, 20th Century, Fox, Warner Bros, Lucky Red, Notorius Pictures ed Eagles Pictures.

Tutù sarà presentato il prossimo 17 ottobre presso l’Auditorium conciliazione di Roma e noi non vediamo l’ora di scoprire ulteriori dettagli sul cortometraggio che affronta un tema di vitale importanza.