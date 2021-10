Filippa Lagerback incinta? Lei risponde a tono ai rumors sulla gravidanza, VIDEO esilarante

La conduttrice ieri sera dopo la diretta ha risposto sui social ai follower che le hanno chiesto se era incinta, la sua reazione ha dell’incredibile.

Ieri sera l’abbiamo vista in tutto il suo splendore mentre assisteva Fabio Fazio ad una nuova magnifica puntata di “Che tempo che fa”.

Filippa Lagerback è scesa in studio con in trucco perfetto con focus sulle labbra di un bel rosso acceso, capelli mossi raccolti sulla nuca ed un abito a portafoglio con fantasia tartan sui toni del beige e le rifiniture di simil pelle nera.

Un look molto donante per la sua fisicità slanciate e asciutta che ha messo in mostra anche prima dello show scattando due foto allo specchio del camerino che però hanno sollevato le perplessità si alcuni fan: oltre allo spacco vertiginoso che mostra la coscia tonica, sembra spuntare anche un accenno di pancino che ha messo in allerta qualcuno che subito ha posto la fatidica domanda. Vediamo come ha risposto la conduttrice?

Filippa Lagerback non ci sta, ai fan su Instagram dà un consiglio spassionato

“Prepariamoci a un altro blackout perché Filippa stasera è ancora più bella!”, “Che eleganza👏”, ma anche “Bellissima😍, intravedo un po’ il panino? 🥰🤰” a cui Filippa ha risposto ridendo con un “Si, panino hai detto bene!”.

La showgirl non si è però limitata al messaggio di testo a margine del doppio scatto, ha deciso anche di postare due Instagram stories che tolgono tutte le perplessità sul caso, regalando anche una perla umoristica – per non parlare sagace e lapidaria – a chi le ha posto il quesito.

“Volevo solo darvi la buonanotte come al solito e dirvi che ho visto i messaggi del post che ho pubblicato, che avete visto un pancino sospetto (mimando la sagoma della pancia con la mano, ndr). No, nulla di questo! Volevo dirvi invece che forse è solo un PANINO”. Non paga ha rincarato la dose:

“Vi consiglio di non chiederlo mai a nessuno se non siete assolutamente sicuri, perché altrimenti ci fate solo una figura di…Buonanotte”. Stroncato ogni sospetto Filippa ha dato filo da torcere a chi l’ha additata, nessuna gravidanza in vista ma solo un possibile gonfiore addominale su cui lei ha preferito riderci su.