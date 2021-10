“Già dalla FOTO prevedo una bomba”, Annalisa è qualcosa di sublime: tutta la mercanzia è esposta

La cantante Annalisa ha recentemente comunicato una notizia che ha ridestato le attenzioni dei fan: l’outfit sfoggiato nella foto è qualcosa di sublime

E’ rapidamente finito in testa alla classifica di Spotify il brano “Eva + Eva” della cantante Annalisa. Distribuito lo scorso 8 ottobre, il singolo è stato realizzato dall’ex vincitrice di “Amici” in collaborazione con la rapper Rose Villain. La Scarrone, che durante gli scorsi giorni aveva tenuto sulle spine i fan, li ha decisamente conquistati con le sonorità pop della sua canzone, destinata a racimolare il medesimo successo di “Movimento lento“. È di poche ore fa l’annuncio che tutti i seguaci dell’artista stavano aspettando: Annalisa, in uno scatto che la ritrae assieme a Rose Villain, ha messo in mostra tutta la mercanzia.

