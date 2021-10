Francesca Fialdini, l’umile lavoro prima del successo: “Venivo pagata una miseria”

Francesca Fialdini, oggi conduttrice di punta delle emittenti Rai, svolgeva prima della notorietà un lavoro che non la gratificava particolarmente.

Sono passati anni ormai da quando Francesca Fialdini ha mosso i primi passi in televisione. Una gavetta che le ha permesso di diventare oggi una delle conduttrici di punta della Rai; il suo “Da noi…a ruota libera” – in onda sulla prima rete la domenica pomeriggio – raccoglie larghi consensi tanto da venire riconfermato per questa stagione televisiva, appena cominciata.

Ama scherzare con i suoi ospiti e non si risparmia quando si tratta di cantare o ballare con i vari personaggi che ogni domenica si fanno intervistare dalla 42enne di Massa, un successo dietro l’altro che però non le fa dimenticare il suo passato. Di recente la stessa ha svelato il lavoro che faceva prima delle notorietà sulla rete pubblica.

Francesca Fialdini prima della notorietà: il lavoro che non ti aspetti

Francesca Fialdini non posta del nuovo contenuto social quotidianamente ma quando pubblica delle foto su Instagram c’è sempre la voglia di comunicare un qualcosa, che sia il voler ringraziare particolarmente un ospite del suo programma o semplicemente condividere con i followers qualche momento di relax, come l’ultimo post che risale a due giorni fa. Una sequenza di foto che permettono di ammirarla in bikini. Oltre gli scatti alla natura che sono da togliere il fiato.

Non tutti sanno alcuni aspetti che riguardano il passato della conduttrice: la stessa ha dichiarato che giovanissima si era trasferita a Roma per motivi di studio e al contempo cercava di guadagnare qualche soldo. Un’esigenza che l’ha portata a leggere libri ai ragazzi non vedenti.

Non guadagnava molto “Mi davano poco più di trecento euro al mese” ma fu tuttavia un’esperienza che le ha permesso di imparare di tutto, utile per arricchire il suo bagaglio culturale.

“Bravissima, simpaticissima e bellissima ❤” questo è quanto si legge sui social della Fialdini. Commenti di questo genere fanno ben capire come la conduttrice sia molto seguita, non solo in televisione ma anche sui social.