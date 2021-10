Brutta sorpresa ieri nella casa del “GF Vip”: quello che trovano gli inquilini a tavola ha dell’incredibile. L’ipotesi e poi la disperazione

Quella di ieri nella casa del “Grande Fratello Vip” sembrava una domenica come le altre e invece non è stato affatto così. Come una domenica che si rispetti gli inquilini della casa più spiata d’Italia si sono dilettati a preparare un bel dolce.

Una giornata di festa senza dessert non è tale e così per la loro gioia i gieffini hanno realizzato un bel tiramisù ma il pranzo non è andato come doveva. Uno dei gieffini ha avuto un’amara sorpresa a tavola. Giornata da dimenticare tra disgusto e imbarazzo totale. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

“GF Vip” ritrovamento disgustoso a tavola

Il tanto atteso tiramisù è stato, alla fine, un vero disgusto ieri nella casa del “GF Vip”. Chi l’avrebbe mai detto che al suo interno ci sarebbe stata un’amara sorpresa? In brevissimo tempo su Twitter si sono scatenati i commenti ed è stata tirata in ballo Francesca Cipriani.

Nicola Pisu, infatti, ha trovato nel tiramisù qualcosa di duro, qualcosa che ha masticato, pensando che fosse un pezzo di plastica per poi buttarlo. In realtà è il dente di Francesca Cipriani che è finito nella crema del tiramisù.

All’inizio non era chiaro di cosa si trattasse, alcuni concorrenti ne parlano tra di loro e su Twitter partono fin da subito le ipotesi: “È il dente di Francesca Cipriani” ed i commenti si scatenano. Poi è la stessa bombastica concorrente che parla del dente che ha perso e allora i compagni di avventura le rivelano che il suo dente è finito nel dolce e poi nella spazzatura.

Prima la Cipriani scoppia a ridere, poi si dispera perché non sa come fare: “Si è staccato uno, ma me lo avete buttato – tuona – Lo dovevo riattaccare. Nicola mi hai buttato il dente. Hai mangiato il mio dente”.

Le principesse e Sophie Codegoni non perdono tempo per raccontarlo agli altri e l’accaduto imbarazzante fa scoppiare tutti a ridere. Ora la Cipriani sarebbe dunque senza un dente e nelle prossime ora potrebbe sottoporsi alle cure mediche per risolvere il problema.