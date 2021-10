“Gf Vip”, panico in diretta: “Ho la valigia pronta”. Alfonso Signorini ferma tutto

Puntata particolare quella del GF Vip, andata in onda questa sera su Canale Cinque. Katia Ricciarelli, dopo un mese dall’inizio del programma, ha deciso di togliersi qualche sassolino alla scarpa

Katia Ricciarelli è senza ombra di dubbio una delle concorrenti più discusse di questa edizione del GF Vip. La cantante lirica è entrata nella casa più spiata d’Italia per vivere questa esperienza e non sapevo che avrebbe avuto una sorta di seconda gioventù insieme agli altri concorrenti. Se per il primo mese si è limitata a divertirsi, adesso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, in particolar modo dopo quello che è accaduto sabato sera durante la festa di compleanno di Miriana Trevisan.

GF Vip, Katia Ricciarelli spara a zero sui concorrenti della casa

Sabato sera, infatti, Miriana e Nicola sono stati eletti comodini nella casa e hanno passato tutta la festa insieme a ballare e a divertirsi. Si sono scambiati qualche bacio a stampo sotto invito dei loro compagni di avventura, successivamente hanno dormito insieme e poi la mattina dopo si sono ritrovati una vera e propria guerra in casa. Katia ha domandato ai due se si fossero baciati e lei ha detto di no, motivo per cui la cantante si è molto arrabbiata e si è sfogata in confessionale, dicendo di essersi sentita presa in giro. “Io ho già le valigie pronte, stasera voglio andare via perché in questa casa sono tutti ipocriti“. I ragazzi, dopo aver visto il filmato, sono rimasti davvero sconvolti da quello che hanno visto.

Miriana ci ha tenuto a sottolineare che quelli che si sono scambiati non sono stati baci veri, ed è per questo che ha negato. Katia non ha voluto sentire ragioni: è certa che Miriana le abbia mentito.