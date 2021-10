Il video pubblicato in rete dimostra che per il cantautore Gigi D’Alessio stavolta si tratta di vero amore, l’emozionante dedica farà con rapidità il giro del web.

Attimi di pura emozione per le immagini d’amore condivise in queste ultime ore nelle rete. I protagonisti del video inedito saranno il cantautore partenopeo per eccellenza, Gigi D’Alessio, e la sua giovanissima fidanzata, Denise Rosy Esposito. La ventottenne avvocatessa, anche lei napoletana, è tra l’altro al momento in attesa del loro primo bambino.

Se fino a questo momento la coppia aveva tenuto molto a non rendere pubblici i loro momenti d’intimità con il vasto pubblico della penisola, adesso sembra non ci sia più alcun motivo valido per tenere i fan dell’artista all’oscuro sulle dinamiche che raccontano come si stia evolvendo la sua attuale situazione amorosa. D’altronde, secondo il parere di molti, “la felicità di Gigi non ha prezzo“.

Gigi D’Alessio esce allo scoperto, il VIDEO e la dedica sciolgono il pubblico. È vero amore

“Bellissimi e di una dolcezza disarmante“, sarà difficile contraddire quest’oggi il parere degli ammiratori della coppia di fronte ad immagini di tale affiatamento. Il video pubblicato nella giornata di ieri, attraverso il profilo Instagram di Denise, sfoggia difatti al pubblico gli istanti di un tenero bacio. E che culminerà poi con un abbraccio tra i due ed luminoso sorriso all’unisono.

“Io vi amo già“, continuerà più tardi, in segno di assoluta approvazione, un altro fan della loro storia d’amore esprimendo il suo pensiero fra la moltitudine di commenti ricevuti alla gioiosa istantanea in movimento caratterizza da suggestive luci rosse al neon.

In conclusione, mentre in didascalia al post comparirà la parola “Assaje“, nonché titolo di uno dei più recenti brani musicali realizzati dal cantautore, ed uscito soltanto lo scorso giugno, pare che alcune notizie dell’ultima ora abbiano confermato il sesso del bambino. Sembra proprio che il quinto figlio di Gigi sarà un maschio.