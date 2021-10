Giulia Salemi ha sorpreso i suoi followers condividendo una foto in cui tiene in mano il suo grande tesoro.

Giulia Salemi è una delle influencer più famose in Italia: la nativa di Piacenza ha un account Instagram seguito da 1,7 milioni di followers. La classe 1993, dopo aver partecipato al concorso ‘Veline’ e a ‘Miss Italia’ (si classificò al terzo posto), iniziò a lavorare per il mondo televisivo. La showgirl prima affiancò Simona Ventura nella conduzione di ‘Leyton Orient’ e poi prese parte a ‘Pechino Express’ in coppia con sua madre (conquistando anche qui il terzo posto).

La Salemi vanta più partecipazioni nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ ed è stata anche giurata di ‘Miss Italia’. Ma è sui social network il posto in cui la 28enne da il meglio di sé: le sue fotografie devastanti fanno sempre il giro del web con grande velocità. Poco fa, la Salemi ha postato una foto in cui ha tra le mani il suo grande tesoro.

Giulia Salemi tiene in mano il suo tesoro: fan a bocca aperta

Giulia ha appena postato uno scatto in cui è comodamente seduta su un bellissimo tappeto. La 28enne ha tra le mani il suo splendido gattino e sfodera un sorriso a trentadue denti. “Ci siamo quasi amici, ora inizia la parte divertente”, ha scritto nella didascalia.

Il post è in realtà una sponsorizzazione. La Salemi fa il nome dell’azienda e specifica quello che si può trovare. “Ho trovato tante cose troppo carine per arredare la mia nuova casetta e renderla la migliore.. Home Sweet Home“, sta scritto. La gonna cortissima, inoltre, scopre totalmente le sue gambe spaziali.

Giulia, nella giornata di ieri, ha letteralmente infiammato Instagram pubblicando una fotografia in cui indossa soltanto l’accappatoio: la ragazza ha mostrato le parti più bollenti del suo corpo.