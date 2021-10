Hailey Bieber il look da Las Vegas conquista il web, che sensualità – FOTO

La moglie di Justin Bieber ha condiviso alcuni scatti di ieri sera a Las Vegas, il look è davvero aggressivo

Hailey Bieber ha condiviso su instagram una serie di foto in cui appare bellissima e sensuale con un mini abito nero con scollo profondo e maniche lunghe. Ieri sera si trovava a Las Vegas e occorreva un outfit davvero aggressivo e sensuale per l’occasione. I fan hanno molto apprezzato, ha ricevuto infatti ben 1.301.324 milioni di mi piace alle foto. D’altronde sono ben 38 milioni le persone che la seguono, la sua vita interessa molto ai fan, specialmente ora che è uscita il documentario di suo marito.

Hailey e Justin Bieber fanno una rivelazione inattesa nel nuovo documentario di lui

Dopo il grande successo di Bieber in questi anni, con diversi dischi di platino e sempre in cima alle classifiche, in occasione del suo ultimo brano Ghost ha anche girato un documentario che racconta il suo ultimo concerto di capodanno. Il film è disponibile su Amazon prime video e s’intitola Justin Bieber: Our World. Nel film si approfondisce il lato privato del cantante, il famoso backstage. Quello che il pubblico non è abituato a vedere. Il concerto dello scorso capodanno per Bieber è stato un momento memorabile dopo tre anni di stop e la pandemia, è tornato sul palco e lo ha fatto in cima al Beverly Hilton Hotel con milioni di fan che lo hanno seguito in livestream. Durante le riprese del documentario Hailey e Justin sono stati ripresi mentre lui comunica a lei di essere pronto a diventare padre.

Il cantante è molto sicuro e ha ammesso di desiderare un figlio proprio per la fine di quest’anno. La moglie non era molto convinta però, ha infatti risposto al marito dicendo:”Vedremo”. Bisogna considerare infatti la giovanissima età di entrambi, forse è ancora presto e giustamente Hailey vuole aspettare che diventino più maturi e pronti ad una responsabilità così grande. La Bieber inoltre in questo periodo è molto impegnata con la sua pagina Youtube dove condivide momenti interessanti con personaggi famosi nel suo bagno.

Una sorta d’intervista speciale che prevede anche delle attività culinarie. Per il momento quindi il desiderio di famiglia di Bieber dovrà aspettare. Per lui è un punto fondamentale della sua vita, è molto credente e il senso di famiglia è per lui qualcosa di estremamente serio e importante.