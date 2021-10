“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 11 ottobre: il celebre discorso

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 ottobre: Adelaide vuole la lettera a tutti i costi. Stefania ed Ezio assistono ad un momento storico.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Gloria scappare per non farsi vedere da Ezio. Il padre di Stefania è il nuovo direttore della Palmieri, perciò i due dovranno lavorare nello stesso ambiente. Peccato che lui non sappia che Gloria è in città ed ha contatti regolari con sua figlia. Nel frattempo Adelaide è venuta a conoscenza si una lettera lasciata da Achille Ravasi alla figlia Flora. La contessa vuole mettere le mani sulla missiva e per questo ha invitato la nuova stilista del Paradiso a casa Guarnieri. La notizia ha fatto infuriare Umberto, il quale teme che i loro segreti vengano dissotterrati.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 ottobre: Tina torna a Milano

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Tina tornerà dal suo viaggio. La cantante, tuttavia, continuerà a tacere sulle motivazioni che l’hanno spinta a partire.

Adelaide nel frattempo farà di tutto per mettere le mani sulla lettera, ma tutti i suoi tentativi andranno in fumo.

Vittorio e Umberto avranno delle divergenze riguardo alla gestione del Paradiso Market.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Ezio sarà presentato a tutti come il nuovo direttore della Palmieri. Quella stessa sera, a casa dei Cattaneo, che adesso è il loro nuovo appartamento, Stefania ed il padre assisteranno ad un momento storico: il discorso di Papa Giovanni XXIII. I due stanno letteralmente vivendo la storia.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda martedì 11 ottobre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione.