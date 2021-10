Il Volo, il dramma che ha coinvolto uno dei tenori: è devastante

Il Volo, il trio Made in Italy famosissimo in tutto il mondo, è stato colpito da un dramma che ha intaccato particolarmente uno dei tenori.

Motivo di orgoglio nazionale, simbolo dell’Italia nel mondo, Il Volo è un trio di tenori pluripremiato che ha cantato con i più grandi artisti internazionali. Hanno calcato i palchi più prestigiosi e nonostante i diversi anni di carriera ormai alle spalle, i tre giovani riescono ancora ad emozionarsi ed emozionare.

Come quando nel 2015 partecipano al “Festival di Sanremo” con il brano “Grande amore” vincendo quell’edizione e trionfando anche all’“Eurovision” dello stesso anno classificandosi al terzo posto. Insomma, un curriculum costellato di successi su cui ombreggia una tragedia che si è abbattuta sul gruppo incidendo notevolmente.

Il Volo, la tragedia che ha colpito il trio: devastante

“Il miglior compleanno di sempre.. anche se mancavi tu..❤️” le parole apparse pochi giorni fa sul profilo Instagram di Ignazio Boschetto, in occasione del suo 27esimo compleanno. Un momento magico che fa ricordare chi non c’è più; l’artista infatti si riferisce al padre Vito Boschetto venuto a mancare lo scorso marzo per un malore improvviso.

Una tragedia che ha distrutto Ignazio e che si è ripercorso sugli amici e colleghi Gianluca Ginoble e Piero Barone. Nonostante la grave perdita, il trio si presentò ugualmente al “Festival di Sanremo” come ospiti per omaggiare Ennio Morricone. Un momento molto intenso che ancora oggi gli spettatori ricordano. A distanza di mesi non poteva mancare la dedica al padre, originario di Marsala, che ha sempre creduto nelle potenzialità del figlio.

I commenti sotto il post sono tantissimi e in più lingue, tra questo appare quello di Ana Paula Guedes, ballerina brasiliana che avrebbe fatto breccia nel cuore di Ignazio. La notizia della loro storia, apparsa qualche mese fa, non sarebbe stata gradita dai fans che la attaccano anche sotto il commento della stessa rivolto all’artista “Lindooooos ❤️”

I due a quanto pare farebbero sul serio. Appena 14 ore fa la coreografa ha postato una sua foto, immancabile il commento di Ignazio “Te amo❤️”. Che sia un modo per ricominciare, a detta di molti grazie proprio alla bellissima fidanzata Ignazio avrebbe ritrovato il sorriso.