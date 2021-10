Ilary Blasi, la foto appena pubblicata lascia i fans senza parole: ha 40 anni ma sembra sempre una ragazzina, incredibile!

Ilary Blasi ha compiuto quest’anno 40 anni, eppure ne dimostra poco più della metà. La moglie di Francesco Totti non delude mai il suo pubblico, e riesce sempre a gestire qualsiasi situazione in suo favore. La sua bellezza, inoltre, le facilita non poco il cammino verso un successo che non smette di crescere: sia in televisione che sui social sono tutti innamorati di Ilary, che non perde occasione per compiacere i suoi followers. L’ultima foto pubblicata su Instagram ha dimostrato, ancora una volta, quanto la presentatrice tv ci tenga a mantenere un aspetto fresco e giovane.

Ilary Blasi lascia i fans senza parole, sembra sempre più giovane!

Poche ore fa la Blasi ha pubblicato tra le sue Instagram Stories un selfie scattato in palestra. La donna, però, non inquadra il suo viso ma… la sua pancia! Ilary si mantiene in forma andando spesso in palestra, come documentano tutte le foto che pubblica sui social. Nonostante non sia più giovanissima la moglie di Totti non perde un briciolo del suo fascino, e il pubblico di internet stravede per lei tanto quanto quello televisivo.

Ilary è nata a Roma il 28 aprile del 1981, e a fine anni ’90 ha iniziato a lavorare posando completamente nuda per i fotoromanzi di Marco Zamboni. A soli 17 anni ha concorso allo show di bellezza Miss Italia, e nel 1999 (a 18 anni) ha ottenuto il suo primo piccolo ingaggio televisivo nel cast di “Scherzi a parte”. Più di recente l’abbiamo vista alla condizione del Grande Fratello VIP, sia per l’edizione 2016/2017 che per l’anno successivo, e quest’autunno è stata protagonista di “Star in the stars”, un nuovissimo programma tv costruito su misura per lei e i suoi ospiti.

Il 19 giugno 2005 Ilary si è sposata con il celebre calciatore Francesco Totti, dal quale ha avuto tre figli: Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007 e Isabel, nata il 10 marzo 2016.