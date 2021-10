“Cosa darei per vederti”, Jessica Franceschetti la visuale approfondisce fin dentro lì: pancia e seno scolpiti – FOTO

Jessica Franceschetti ha fatto innamorare tutti i suoi fan a prima vista con una visuale dall’alto speciale. Una bellezza panoramica.

La web influencer tra le più gettonate del web nell’ultimo periodo, Jessica Franceschetti ha fatto il pieno di likes in occasione dell’ennesimo colpo da novanta di un album di foto pubblicate su Instagram da far stropicciare gli occhi.

Meglio conosciuta come la football lover vicentina, la splendida showgirl veneta ha deliziato i fan sin dal primo momento, mettendoli al corrente di ogni cosa o circostanza durante la sua giornata. Grazie ai suoi meravigliosi scatti postati è diventata una costante assoluta a cui i fan oggi non possono farne a meno.

Jessica avvia spesso videoclip dove racconta per filo e segno ogni singolo dettaglio della giornata trascorsa. Qualcuno è riuscito anche a scambiare qualche chiacchiera con lei, sempre più in confidenza e con una notorietà in netta ascesa

I dettagli di una bellezza favolosa: l’inquadratura non mente. Uno spettacolo

