“Love is in the Air” anticipazioni 12 ottobre: una gravidanza inattesa

Anticipazioni della prossima puntata di Love is in the Air. San Valentino si sta avvicinando e molte coppie festeggeranno… e sì, probabilmente anche Eda e Serkan

Anticipazioni della prossima puntata di Love is in the Air, la serie tv turca che sta appassionando tutti. Engin ha ricevuto una bellissima notizia: sua moglie è incinta. Piril non aveva intenzione di diventare madre, ma ora che la possibilità di avere un bambino è diventata molto più concreta, lui non ci sta più nella pelle all’idea di avere un figlio. Questo è senza ombra di dubbio il regalo più bello che Engin potesse ricevere per San Valentino.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Nel frattempo, Ayfer è sempre più innamorata di Alexander. Lo chef è riuscito davvero a conquistare il suo cuore di ghiaccio e ad ora stanno cercando di costruire una storia che possa essere bella e duratura. D’altra parte anche Aydan si è innamorata di lui, ma lei al contrario della sua amica, ha subito un rifiuto. Si ritroverà così a passare la giornata di San Valentino a mangiare dolcetti al cioccolato per consolarsi, nonostante lei non sia affatto abituata ad ingozzarsi di cibo. Successivamente, Aydan e Ayfer si scontreranno in un modo a dir poco epocale. Nel frattempo, Eda e Serkan che si sono lasciati, si ritroveranno incastrati in una cena di San Valentino. Engin e Piril, invece, passeranno il loro tempo a cercare di abituarsi all’idea di vivere in tre e dovranno prendere le misure per poterlo fare.

Per scoprire come andrà la cena tra Eda e Serkan, non ci resta che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani su Canale Cinque.