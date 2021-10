Quest’oggi analizziamo uno dei retroscena più interessanti su Maria De Filippi: l’amata conduttrice fu scoperta dall’ex moglie di Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi è uno dei volti più noti della nostra televisione. La conduttrice e autrice televisiva ha una popolarità incredibile: i programmi guidati dalla nativa di Milano hanno riscosso sempre un grande successo. ‘Uomini e Donne’, ‘C’è posta per te’, ‘Temptations Island’, ‘Amici’ (e potremmo citarne ancora altre) sono tutte trasmissioni longeve, capaci soprattutto di ottenere ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti.

Maria è sposata con Maurizio Costanzo: per quest’ultimo si è trattato del quarto matrimonio della sua vita. Analizziamo adesso un retroscena alquanto importante in merito alla vita della De Filippi.

La confessione di Maria De Filippi: “L’ho fatto”: retroscena incredibile

Maurizio Costanzo, prima del matrimonio con Maria De Filippi, era sposato con Marta Flavi. I due si unirono nel 1989, si separarono nel 1990 e divorziarono nel 1994. La conduttrice lasciò il classe 1938 perché scoprì la sua relazione extraconiugale. Qualche mese fa, proprio Maria rilasciò alcune interessanti dichiarazioni a ‘Domenica In‘. La nativa di Milano ha spiegato che furono scoperti in modo proprio stupido. “All’epoca eravamo amanti, quella che era la sua compagna di allora ci ha scoperto”, disse inizialmente l’autrice televisiva.

“Io ero a casa mia, lui era a casa sua, l’ho chiamato e c’era lei sull’altra linea e ci ha sentito. Io sentii la voce di lei che diceva di mettere giù, che dovevano parlare. E l’ho fatto”. La Flavi, qualche tempo dopo l’intervista, ha spiegato anche il suo punto di vista.

“Maurizio per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra donna, ma non avrei mai pensato a lei”. Per la Flavi è ormai acqua passata. “A volte penso che dovrei mandare dei fiori a Maria De Filippi. La ringrazio per avermelo portato via“.