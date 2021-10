Marianna Vertola, lunedì in costume: curve incontenibili – FOTO

Marianna Vertola in un look da capogiro, la presentatrice sportiva esibisce il suo fisico perfetto e colpisce i fan dritti al cuore.

E’ uno dei volti ‘nuovi’ dell’intrattenimento sportivo, perlomeno a livello nazionale. L’abbiamo ammirata quest’estate nelle trasmissioni di calciomercato di Sportitalia e anche, più di recente, a ‘Tiki Taka‘ condotto da Piero Chiambretti. Marianna Vertola sta rapidamente conquistando posizioni nel cuore dei tifosi e su Instagram.

24 anni, modella e influencer, partenopea e grande tifosa del Napoli, ha iniziato la sua scalata dalle reti locali e, come detto, si sta ora facendo apprezzare anche nel resto d’Italia. Sempre più ammiratori stravedono per lei, che fin qui ha dimostrato non solo grande fascino ma anche grande competenza nella materia.

Su Instagram, il numero dei suoi followers è in salita costante: siamo giunti a 386mila. Naturale, del resto, rimanere conquistati dalla sua bellezza, che sa come farsi valere, eccome.

Marianna Vertola, sguardo seducente e fisico perfetto: una dea, il web impazzisce

