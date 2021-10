Martina Stella senza freni su Instagram: l’attrice ha mandato in visibilio i suoi seguaci condividendo una fotografia vietata ai minori!

Difficile trovare articoli per descrivere Martina Stella. La meravigliosa attrice è dotata di una bellezza sconvolgente e di una sensualità impressionante. La popolarità sui social network è in continua crescita: nessuno vuole perdersi i suoi contenuti e si può notare come il numero di followers stia salendo sempre di più. Gli scatti che condivide online sono spesso illegali e lasciano gli ammiratori senza fiato.

In questa serata di ottobre, la star (perdonateci il gioco di parole) infiamma nuovamente Instagram postando uno scatto sublime. La classe 1984 si distende sul divano e scopre fin troppo: l’attenzione degli utenti del web si sposta subito sul dettaglio bollente.

Martina Stella alza troppo la gonna: l’occhio cade proprio lì…

View this post on Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisa Isoardi, l’espressione è preoccupante: nessuno si aspettava un simile annuncio… – FOTO

Martina ha postato in rete uno scatto strepitoso: l’attrice è comodamente distesa sul divano ma solleva decisamente troppo il gonnellino. Le sue gambe fuoriescono totalmente, e anche qualcosa di più. Gli occhi dei suoi followers cadono proprio lì, nel punto più bollente. “Non riesco a non guardare lì”, ha scritto un seguace. “Semplicemente fantastica e sexy”, “Sei una meraviglia”, Bellissima”, si legge ancora.

La nativa di Impruneta sfodera un delizioso sorrisino. La 36enne ha elogiato le scarpe che ha ai piedi. “Comoda, stilosa, sportiva, ricercata. Lasciamoci ispirare e giochiamo con il nostro look aggiungendo un tocco glamour con le sneakers”, si legge nella didascalia.

TI POTREBBE INTERESSARA ANCHE -> “Settimana di flop”, Barbara D’Urso: la questione è grave. Lei reagisce in modo inaspettato – FOTO