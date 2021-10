Labbra da baciare e sguardo accattivante, Erjona Sulejmani è una delle influencer più seguite: che splendore

Direttamente dall’Albania, classe 1987, Erjona Sulejmani è una delle donne più affascinanti del momento. Influencer, modella e imprenditrice immobiliare ha conquistato tutti con la sua bellezza e sensualità fuori dal comune.

E’ stata sposata con il calciatore Blerim Dzemaili, il centrocampista svizzero, con il quale ha messo alla luce anche un bambino. Molto attiva sui social, è impegnata in campagne pubblicitarie e spot televisivi.

Erjona Sulejmani, lato A in vista: che bomba – FOTO

Seguita da più di trecentomila follower, Erjona Sulejmani non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti bollenti e mozzafiato. Non cade mai nella volgarità, ma sa bene cosa piace al pubblico ed è per questo che non rinuncia a pubblicare immagini strepitose che mandano in tilt chiunque le guardi.

L’ultimo post è già virale e racchiude tutto il fascino e la bellezza dell’influencer. Le foto sono state scattate a Madrid, dove il sole splende e la modella si mostra in canottiera mentre è intenta a mangiare un puncake alla frutta.

Due scatti, uno più bello dell’altro. Nel primo Erjona fissa l’obiettivo e lo sguardo è accattivante, nel secondo si lascia andare ad un sorriso che manda in estasi i fan. Il lato A è in primo piano, visto che il top che indossa è molto scollato.

“Meraviglia” Scrive qualcuno sotto al post, “Classe e semplicità” aggiunge qualcun altro. Poi ancora “Bellezza assoluta”, un fan continua: “Ma tu cosa sei?”.

Insomma, ancora una volta la modella albanese ha fatto centro. Il lavoro le sta recando grandi soddisfazioni, ma l’amore? La storia con Alessandro Basciano sembra essere già terminata, per Erjona Suljmani è arrivato il momento di staccare la spina e restare sola per un po’?