“Sei troppo per chiunque”, Miriana Trevisan seduce i fan, il decolté “offerto” alla telecamera è esplosivo

Miriana Trevisan direttamente dalla casa più spiata d’Italia, offre lezioni di seduzione: puro spettacolo.

Ogni volta che si parla di Miriana Trevisan ci si proietta in immagini di seduzione, bellezza sofisticata che fanno impazzire il “sesso forte” ma che offre spunti anche alle donne che la amano. Il suo profilo social è costantemente aggiornato, adesso più che mai il suo team si adopera per regalare ai sostenitori delle “pillole di bellezza” di Miriana all’interno della casa.

I suoi fans non la perdono di vista, incollati alla tv per non perdersi neanche un attimo delle avventure all’interno del reality. E nonostante qualcuno l’abbia definita “inesistente” all’interno della casa, l’ex ragazzina di “Non è la Rai” vanta un numero nutrito di fans, ammaliati anche dalla sua femminilità a profusione.

Miriana Trevisan, l’occhio si perde nella scollatura e va oltre

“La delicatezza è il sapere dove fermarsi. Che siano parole, fatti, persone” l’aforisma scelto dal team di Miriana funziona molto bene e dà quel tocco di classe ad una foto che vede protagonista la Trevisan e che sicuramente non perde quell‘impronta seducente. Abito beige lungo dai tessuti morbidi, una scollatura a triangolo che fa uscire con prepotenza le curve e l’occhio dei fans che si spinge per andare oltre l’ostacolo dato dalle ciocche di capelli.

Il sorriso modesto di Miriana dona sobrietà allo scatto e poi lo sguardo non rivolto verso l’obiettivo. “educata e delicata come la tua bellezza… una vera signora” scrive una fan e su questo sono in tanti ad essere d’accordo. Anche se qualcuno si attacca ad un particolare dubbio, gli orecchini “Cambiarsi gli orecchini no …..sempre gli stessi in tutte le puntate 🤔”, tutti sono d’accordo nel salvare Miriana dal televoto.

Tra le storie momenti immortalati all’interno della casa e poi come procedere al televoto. Tanti sono d’accordo nel farla rimanere lì in quanto la più vera e la più umile. Come andrà la votazione? Non resta che attendere.