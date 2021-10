Raffaella Fico, la FOTO è pazzesca ma un particolare non sfugge: “Salviamola”

Raffaella Fico ha folgorato il popolo del web con uno scatto rovente. Tuttavia un particolare ha allertato i fan: ecco di cosa si tratta.

Curve roventi, sorriso magnetico, fascino eterno. Raffaella Fico non smette mai di stupire il pubblico con la sua bellezza mozzafiato e il suo fisico pazzesco. 33 anni, di Cercola, anno dopo anno si è fatta conoscere per il suo talento, i suoi ricci pazzeschi e le sue forme irresistibili distinguendosi nel panorama dello spettacolo in format di successo.

Modella e showgirl è tra i protagonisti della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, esperienza per lei non nuova in quanto già nel 2017 era entrata nella casa più spiata d’Italia.Un grande ritorno che ha catturato l’attenzione dei suoi fan che la supportano con affetto.

Seguitissima anche sui social, in particolare su Instagram il suo profilo conta ben 628 mila follower, un ultimo post ha catturato l’attenzione di tutti.

Raffaella Fico mozzafiato, ma quel dettaglio non sfugge

