Sabrina Salerno a muso duro contro il maestro di “Ballando”: la tensione è alle stelle – VIDEO

Sabrina Salerno si sta allenando duramente per la nuova sfida che la vedrà impegnata su Rai 1. Con il suo maestro Samuel Peron, tuttavia, la situazione non è affatto distesa

Solamente cinque giorni separano il pubblico di Rai 1 dalla nuova edizione di “Ballando con le Stelle“. Quest’anno, il programma dovrà confrontarsi con l’abbandono di alcuni dei suoi volti storici, come Raimondo Todaro, ma potrà parallelamente contare sulla bravura indiscussa della conduttrice, e sulle dinamiche scoppiettanti che la giuria non mancherà di creare.

Tra le performances più attese della prima puntata c’è indubbiamente quella di Sabrina Salerno. La cantante, che si sta allenando duramente per il proprio esordio, non si è trattenuta dall’esternare le proprie lamentele tramite le Instagram stories. A quanto pare, tra lei ed il maestro di ballo Samuel Peron la scintilla non è scoccata.

Sabrina Salerno e le critiche al maestro Samuel Peron: la tensione è alle stelle – VIDEO

L’avventura a “Ballando con le Stelle” non si sta rivelando affatto semplice per Sabrina Salerno. L’artista, che sfoggia indubbiamente un fisico tonico e predisposto alle ore di allenamento in sala prove, si è mostrata stremata nelle recenti Instagram stories. A detta della concorrente, il suo maestro Samuel Peron la starebbe sottoponendo ad una preparazione massacrante. Con il fiato corto e la fronte madida, la showgirl ha aperto così il proprio sfogo: “Vi dico quanto è cattivo“.

Il maestro di ballo, che si trovava proprio accanto a lei, non riusciva a credere alle sue parole. “Ma io?” – chiedeva Peron esterrefatto, mentre Sabrina proseguiva – “Sì, tu. Proprio tu che da anni terrorizzi le persone. Quello più severo e più cattivo ce l’ho io“. La Salerno, con il sorriso sulle labbra, ha voluto sdrammatizzare in merito alle prove che stanno indubbiamente prosciugando le sue energie.

Nella puntata di sabato 16 ottobre, la cantante farà il proprio esordio in pista, pronta a stupire i milioni di fan affezionati a lei. Solo allora scopriremo se la severità di Peron sarà stata utile o meno.