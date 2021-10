Zodiaco, i segni che non affrontano bene le novità: scopri quali sono

Per alcune persone l’arrivo di novità non è sempre qualcosa di positivo, anzi, lo vivono con un atteggiamento piuttosto negativo. Scopriamo quali segni zodiacali rientrano in questa categoria

È solito pensare che novità sia sinonimo di gioia, qualcosa di nuovo che entra a far parte della vita di una persona e che potrebbe stravolgerla in positivo. In realtà non tutti la vedono in questo modo, anzi. Alcune persone sembrano non vivere bene il loro arrivo, lasciandosi travolgere dalla confusione e dallo scombussolamento che potrebbe derivarne. I segni zodiacali potrebbero avere qualcosa a che fare con questa attitudine.

I segni zodiacali che non prendono bene i cambiamenti

Tra i segni zodiacali che più fanno fatica ad accettare le novità e ad adattarsi a queste troviamo il Toro. Le persone nate sotto questo segno sono piuttosto abitudinarie e amano la loro routine che niente e nessuno dovrà andare a modificare. Proprio per questo motivo nel momento in cui sopraggiungeranno dei cambiamenti li prenderanno piuttosto male. Non importa se siano positivi o negativi, in qualsiasi caso per loro sarà un momento di grande tensione emotiva.

Lo stesso vale per la Bilancia che non accetta di buongrado cambiamenti e novità nella sua vita quotidiana. Per alcune persone la sua vita potrebbe risultare fin troppo piatta ma la verità è che la Bilancia trova serenità nella propria stabilità. Per questo ogni cosa che potrebbe andare a modificare il suo equilibrio non sarà visto di buon occhio. Affrontare e adattarsi a delle novità è un percorso particolarmente stressante per questo segno.

Infine anche il Leone, sebbene sia visto come un segno in grado di affrontare qualsiasi cosa, preferisce non ricevere “sorprese”. Fingendo spesso di avere sotto controllo la propria vita finisce per non reagire bene se preso alla sprovvista. In modo particolare i grossi cambiamenti sono per questo segno fonte di agitazione e farà piuttosto fatica ad accettarli. In aggiunta, il non riuscire a chiedere aiuto agli altri non lo aiuterà a vivere bene questa transizione.