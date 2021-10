“Striscia la notizia” smaschera Chiara Ferragni: “Lei è mezza..”

“Striscia la notizia” prende di mira Chiara Ferragni. Quello che ha fatto non è passato inosservato agli scanner di Antonio Ricci

Il tg satirico di Antonio Ricci non risparmia nessuno, lo sappiamo. Non c’è nome di politico, attore, conduttore che non sia finito almeno una volta nel mirino della lenta di ingrandimento di “Striscia la notizia”.

Quest’anno, in apertura di stagione, è toccato anche a Chiara Ferragni. Per ben due volte l’influencer numero uno al mondo è stata protagonista di due servizi iconici della trasmissione di Canale 5. La moglie di Fedez ha catturato gli occhi di Ricci e adesso non sfugge dalle sue grinfie.

Prima la chirurgia plastica con “Fatti e rifatti” che avrebbe individuato alcuni ritocchini dell’imprenditrice digitale e poi “Moda Caustica” con delle scelte di stile discutibili.

“Striscia la notizia” boccia Chiara Ferragni: il perché

Non la passa liscia in questi giorni Chiara Ferragni capitata sotto le “grinfie” di Antonio Ricci e della sua “Striscia la notizia”. Secondo il tg satirico la moglie di Fedez sarebbe ricorsa alla chirurgia limando il viso su zigomi e naso ed il suo decolleté.

Ma quello che ha fatto più scalpore è stato vedere l’imprenditrice digitale protagonista di “Moda Caustica”. Lei che è la regina dello stile, della moda e del glamour, cosa ha mai potuto fare per meritarsi il podio della rubrica dedicata agli outfit più imbarazzanti dei vip?

La scelta del look per partecipare alla settimana della moda a Parigi. Il tg di Ricci ha preso in oggetto la maglia nera completamente trasparente con solo due medagliette in oro che coprono il seno. Foto molto hot da parte dell’influencer che ha fatto il giro del mondo e che non è affatto passata indenne allo scanner di “Striscia la notizia” che l’ha del tutto bocciata.

Alessandro Siani nell’annunciare il servizio ha detto subito: “è mezza nuda”. Nel mirano della rubrica anche il maglione bianco con delle coppe, sempre d’oro, sul seno. Chiara Ferragni massacrata e asfaltata da Antonio Ricci.

C’è da dire però che anche i suoi fan avevano avuto delle perplessità nel vedere questi outfit molto particolari per non parlare poi dei commenti di Fedez che con ironia ha “distrutto” la moglie.