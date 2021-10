Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole. Michele ha scoperto tutto su Silvia e Giancarlo: la sua reazione spiazzerà tantissimo sua moglie e i telespettatori

Secondo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più seguita della televisione. Filippo ha deciso finalmente di provare a conoscere sua moglie e a dare una possibilità alla sua famiglia, ma Viviana non ha ancora alcuna intenzione di arrendersi e di lasciare andare il figlio di Ferri. Nel prossimo episodio farà qualcosa che metterà profondamente in crisi Serena, che stava vivendo finalmente un momento di spensieratezza insieme a Filippo. E se le dicesse del bacio che si sono dati?

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Silvia e Giancarlo sono stati beccati da Michele nella puntata di venerdì. Sono oramai diverse settimane che la proprietaria del Vulcano sta portando avanti una relazione extraconiugale con l’uomo che ha conosciuto nel suo locale e che ha fatto tornare a battere il suo cuore. Michele non si sarebbe mai aspettato questo tradimento da parte della donna con cui sta da oltre vent’anni, pensava che nonostante tutto fossero una coppia stabile e felice. Ora deve fare i conti con questo tradimento inaspettato, ma la sua reazione potrebbe non essere quella che tutti si aspettavano. Infatti Michele, dopo averci pensato a lungo, propone a Silvia una cosa incredibile per provare a salvare il loro matrimonio.

Clara è sempre più in crisi per le tensioni che si sono venute a creare tra Alberto e Patrizio, e i comportamenti di quest’ultimo le fanno mettere in dubbio la sua relazione con un ragazzo così giovane. Patrizio però potrebbe darle una prova di maturità.