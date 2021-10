“Uomini e Donne” anticipazioni 12 ottobre: nuovo amore per Armando?

Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Armando Incarnato ha cominciato questa nuova stagione con un interesse, ma qualcosa sta per scombussolarlo

Anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne, la prima di questa settimana. Infatti oggi è andato in onda Amici a causa dell’appuntamento che è saltato ieri. Gemma sta continuando il suo percorso nel programma che prosegue oramai da dodici lunghi anni. La dama torinese ha deciso di dare una nuova possibilità ad un altro cavaliere che è arrivato a corteggiarla. Riuscirà quest’anno a trovare l’amore, la nostra Galgani? Per scoprirlo non ci resta che seguirla in questa nuova stagione.

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

Passiamo invece ad Armando Incarnato, cavaliere che fa parte del programma anche lui oramai da un bel po’ di anni. Non è mai riuscito a trovare la ragazza giusta in tutto questo tempo ma non ha intenzione di arrendersi, anzi. Quest’anno ha deciso di fare le cose sul serio e di innamorarsi davvero, per questo appena ha trovato una donna che rispecchiava i suoi gusti, ha deciso di provare ad uscirci. Marika sembrava perfetta per lui, ma l’arrivo di Jessica ha scombussolato tutti i suoi piani e adesso Armando vuole provare a conoscere anche questa nuova ragazza. Anche Ida ha mandato all’aria la sua storia d’amore con Marcello. Le cose tra di loro stavano andando a gonfie vele ma lei ha mandato tutto all’aria quando ha rivelato di sentire Marcello troppo distante e distaccato da lei.

Per quanto riguarda l’addio di Joele, probabilmente dovremo aspettare ancora qualche giorno ma pare proprio che sarà questa settimana quella in cui il tronista verrà cacciato dal programma per sempre.