La conduttrice ha ricordato l’appuntamento serale della domenica con la sua trasmissione “Controcorrente” ma ha sbalordito tutti con un tubino strepitoso.

Ieri sera in prima serata è andata in onda la puntata di “Controcorrente” diretta da Veronica Gentili su Rete 4 a partire dalle 21.25 sino a mezzanotte.

Ieri sera tanti gli ospiti in studio che hanno avuto modo di parlare dei principali argomenti di attualità, dal Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre, del nuovo decreto del Governo che prevede anche l’apertura delle discoteche, dei risultati delle amministrative ma anche degli scontri che si sono verificati a Roma, gli arresti, la richiesta di scioglimento di Forza Nuova.

Con lei in studio quindi Nunzia De Girolamo, Flavio Briatore, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, Andrea Romano e Marco Furfaro del Pd, Silvia Sardone della Lega e molti altri. Vediamo però il look scelto per la serata dalla Gentili? Ha fatto impazzire tutti.

Veronica Gentili fa innamorare, il fondoschiena è sublime

View this post on Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

“Diciamo che oggi di argomenti di cui parlare ne abbiamo parecchi. Vi aspetto tra poco in prima serata con Controcorrente. Mi raccomando eh”. Questo il messaggio che la conduttrice ha dato ieri sera ai fan su Instagram poco prima della diretta su Rete 4.

Impeccabile e perfetta con i suoi capelli mossi e vaporosi, lo smoky eyes che ne enfatizza lo sguardo magnetico ed un tubino giallo sole senza spalline che la fasciava sino alle ginocchia.

Un look insolito per lei che generalmente ama indossare completi dalla foggia maschile e più austera. Un colpo di luce che oltre ad avere illuminato lo studio ha anche fatto innamorare i telespettatori a casa per tante meraviglia, infatti Veronica ha esibito una silhouette tonica e snella con un fondoschiena perfetto.

I fan sono esplosi nei commenti assieme ai like di ammirazione a margine del post con la doppia foto: “Ci sarò amore mio 😍”, “La perfezione”, “Sei la migliore della nostra tv nazionale”, “Guardo la televisione solo perché ci sei tu!”.