Wanda Nara esagerata: si rilassa in piscina e su Instagram si scatena il delirio. Il filmato è vietato ai deboli di cuore

Che Wanda Nara sia la regina della seduzione e della provocazione non è affatto una novità. Ha gli occhi tutti puntati su di sé da parte di milioni di fan e qualsiasi cosa faccia e dica diventa subito un eco immenso. Ecco perché sa bene come sfruttare le sue carte vincenti. Senza dubbio, tra tutte, il suo fisico bombastico e quel decolleté che manda al manicomio.

Nella giornata di ieri non è bastato proporsi come la “Wonder Wan” in red per pubblicizzare la sua linea di cosmetici per scatenare il deliro sul web. Tutti a bocca aperta e palpitazioni a mille. Ma nemmeno il tempo di riprendersi che la moglie di Icardi ha sganciato un’altra bomba.

Wanda Nara da censura, bollente in acqua: il VIDEO

