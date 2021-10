L’influencer per la puntata domenicale del programma è scesa con un abito provocante che ha messo in evidenza le sue forme surreali, che gambe!

Sono entrambe venete e proprio per questo la squadra di “Scherzi a Parte” ha deciso di ingaggiare Zoe Cristofoli per organizzare lo scherzo alla Divina di Spinea con la complicità di Matteo Giunta, suo allenatore e fidanzato, e del fratello Alessandro.

Zoe è stata scelta come nuova fidanzata proprio di quest’ultimo che proprio con lei, sotto la guida della troupe, ha inscenato un finto incidente a Verona con l’auto di Federica che è in comodato d’uso.

Una dura prova per la beniamina del nuoto italiano che si è dovuta scontrare non solo con il suo self control ma anche son una bomba del web che al momento vanta 1 milione di follower. Vediamo come è scesa in studio ieri per presenziare allo scherzo alla Pellegrini.

LEGGI ANCHE –> Filippa Lagerback incinta? Lei risponde a tono ai rumors sulla gravidanza, VIDEO esilarante

Zoe Cristofoli è da capogiro, in studio occhi puntati solo su di lei

Per vedere il corpo perfetto di Zoe ed il suo look, vai su Successivo