“Ammazza”, Adriana Volpe mostra il suo lato migliore, il primo piano crea scandalo: fa innamorare – FOTO

La conduttrice ha mostrato alcuni scatti rubati direttamente dal backstage del “Grande Fratello Vip” ma qualcosa ha turbato l’attenzione dei follower.

Il pubblico a casa la sta amando enormemente in questo suo nuovo ruolo di opinionista al “Grande Fratello Vip” accanto a Sonia Bruganelli. Due bionde di nascita ma molto diverse caratterialmente, un mix che sta incuriosendo ma anche attirando l’attenzione mediatica per una serie di battibecchi insorti proprio tra le due donne al timone accanto a Signorini.

Adriana Volpe però sembra non soppesare molto quanto sta accadendo, lei prosegue imperterrita la sua strada sorretta dall’affetto del pubblico che la supporta in tutto per tutto. Vediamo l’ultimo post che ha emozionato i fan, una bellezza micidiale.

Adriana Volpe incredibile, sorriso da baciare. Non è sola però, fan increduli

View this post on Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

La Volpe ha deciso di immortalare il suo meraviglioso trucco prima di scendere nell’arena dello studio del “Grande Fratello Vip” e far vedere ai fan quanto era bella e soddisfatta del risultato ottenuto.

La vediamo quindi in tre primissimi piani, capelli raccolti sulla nuca con alcuni ciuffi scesi sulle gote, labbra carnose colorate con una tinta salmonata e occhi splendenti che catalizzano l’attenzione come due fari nella notte.

Sulle spalle uno scialle per ripararsi dal freddo e impedire che il trucco le cada sull’abito dorato a firma Fabiana Ferri prima di entrare in scena, tutto perfetto se non fosse per un particolare che la stessa Adriana ha mostrato con grandi risate.

“Prima della diretta…in camerino…trova l’intruso 😂” scrive riferendosi al terzo e ultimo scatto che inquadra alle sue spalle il cantante e compositore Marco Profeta che irrompe sulla scena con fare indifferente senza accorgersi di quanto lei stava facendo.

Momenti di ilarità dunque per la conduttrice, meno per i fan che hanno protestato nei commenti riguardo questa presenza poco gradita che ha rovinato il post della bellissima opinionista Mediaset:

“Come rovinare un capolavoro…bravo Profeta, bravo!”, “Bellissima di nuovo con i capelli raccolti😍 Comunque Marco dietro è top😂”, “A tra pochissimo Adri, noi siamo già incollate alla tv only for you❤️ (e per Marco 😂)”, “Ammazza Adri, ma Marco?!”.