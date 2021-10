Alfonso Signorini, questa non ci voleva: cosa succederà adesso

Chi ha vinto la gara di share e ascolti dell’11 ottobre 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel dei programmi e film

L’11 ottobre 2021 è stata una serata ricca di sorprese e novità per il pubblico italiano che ha potuto seguire le trasmissioni e i film in programma. Su Rai 1 è andata in onda la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3 con Alessandro Gassman che a quanto pare sta riscontrando molto successo.

Su Canale 5 invece Alfonso Signorini ha intrattenuto i telespettatori con il reality “Grande fratello vip”. Scopriamo insieme chi ha vinto la gara di share e ascolti.

Ascolti tv: chi è il vincitore dell’11 ottobre?

Il primo posto sul podio va a I bastardi di Pizzofalcone 3 su Rai1 che ha conquistato 4.568.000 spettatori pari al 21.8% di share. Il cast sta riscontrando molto successo e il pubblico si sta appassionando sempre di più.

In seconda posizione c’è “Grande Fratello Vip” con Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che ha interessato 3.181.000 spettatori pari al 20.7% di share.

Scopriamo poi i dati dei restanti film e programmi che hanno fatto compagni al pubblico italiano:

Rai2: “Quelli che il Lunedì” 611.000 spettatori pari al 3.1% di share.

Italia 1: Mystery Land 581.000 spettatori con il 2.8%.

Rai3: “Presa Diretta” 1.330.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%.

Rete4: “Quarta Repubblica” 1.105.000 spettatori con il 6.5% di share.

La7: City Of Lies – L’Ora della Verità 394.000 spettatori con uno share dell’1.8%.

Tv8: The Legend of Zorro 328.000 spettatori con l’1.6%.

Nove: Little Big Italy 493.000 spettatori con il 2.1%, nel primo episodio inedito e 223.000 spettatori con l’1.6% nel secondo episodio in replica.

Questa sera andrà in onda su Rai1 la fiction Purché finisca bene- digitare il codice segreto, su Rai 3 un nuovo appuntamento con “Carta bianca”, su Canale 5 il film che ha appassionato milioni di italiani Titanic. Su Italia 1 “Le Iene” intratterranno il pubblico con un’altra imperdibile puntata. E voi avete già deciso cosa guardare?