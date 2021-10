“L’Amica Geniale 3”, arriva la decisione della Rai: fan senza parole

“L’amica Geniale 3” arriva finalmente sul piccolo schermo. L’attesa per il pubblico sta per finire. La Rai ha deciso

“L’Amica Geniale” è stata senza dubbio una delle serie tv più amate degli ultimi tempi. Un successo incredibile targato Rai che ha portato sul piccolo schermo i racconti di Elena Ferrante. Se i lavori letterari della misteriosa scrittrice hanno appassionato tantissimi lettori, la fiction non ha fatto altro che amplificare tutto questo, arrivando anche a chi i romanzi non li aveva ancora letti.

Le prime due stagioni sono state amatissime e da tempo ormai si attende il terzo capitolo. L’emergenza sanitaria non ha facilitato le cose e ora pare che la Ria sia arrivata ad una decisione.

“L’Amica Geniale 3”, le novità lanciate dalla Rai

Il fermento da parte degli spettatori di Rai 1 è palpabile. Non fanno altro che chiedere per questa nuova stagione televisiva il ritorno de “L’Amica Geniale”. E presto saranno accontentati. Secondo quanto riportato da TvBlog la televisione di Stato ha deciso quando mandare in onda il prodotto.

Le riprese che si sono svolte a Firenze sono terminate da poco ed il terzo capitolo andrà in onda a febbraio 2022 su Rai 1 dopo la fine del Festival di Sanremo, condotto e diretto per la terza volta da Amadeus. Otto le nuove puntate della serie tv evento Rai che vedremo nel corso di quattro prime serate nel prossimo inverno.

La terza serie de “L’amica Geniale” è stata diretta da Daniele Lucchetti che ha ricevuto il testimone da Saverio Costanzo, regista delle prime due stagioni e che, per il nuovo prodotto, ha lavorato nelle vesti di sceneggiatore continuando così il lavoro intrapreso fin dalla prima stagione della serie.

Il cast, come aveva anticipato già in primavera Lucchetti, è rimasto immutato. Margherita Mazzucco e Gaia Girace continuano ad essere le due protagoniste insieme a tutti gli altri attori.

“Era importante mantenere lo stesso aspetto fisico dei personaggi – aveva spiegato il regista a TvBlog – Inoltre, gli attori sono cresciuti, c’è una visibile maturità nelle loro espressioni, nei loro atteggiamenti. Non è una soluzione di ripiego: – ha aggiunto – è una scelta che conferisce maggiore profondità. Le vediamo crescere sullo schermo”.